Giunge al termine anche quest’anno, con il saggio finale – in programma domenica 24 giugno alle ore 21.30 – il quindicesimo corso di recitazione per adulti organizzato da “LIBER theatrum”. Appuntamento in una nuova e inconsueta location: Piazza XX Settembre a Vallebona, grazie al sostegno e al patrocinio dell’evento da parte della locale amministrazione comunale.

Intrigante, come sempre, il tema e il titolo scelto: “inFEDELTA'” per la regia di Diego Marangon, che ha guidato gli undici allievi a coronamento di otto mesi di proficuo e assiduo lavoro in un viaggio non necessariamente e non solo nella “fedeltà” amorosa, piuttosto in quella verso i propri principi etici e valori morali, nella parola data, nelle scelte di vita intraprese, nel richiedere rispetto da parte soprattutto di coloro che su questa parola, semmai disattendendone e tradendone il vero significato, hanno fondato le loro fortune, anche umane e politiche. Un lavoro che ha scandagliato in maniera inusuale, quasi inaspettata, questo aspetto della natura umana, sia dal punto di vista di essere effettivamente fedeli a qualcuno e/o a qualcosa, sia invece nel tradirne la fiducia e le aspettative…

Da Stefano Benni a Edoardo Nesi, da Gioconda Belli a Grace Paley, passando per Giorgio Gaber e Diego De Silva, e poi ancora Teresa Bannino, Thomas Moore e l’onnipresente Wislawa Szymborska, ecco i gli autori dai cui testi sono stati estratti i brani che verranno messi in scena in una ambientazione assolutamente unica e particolare.

Una grande opportunità offerta ad un nuovo gruppo di allieve e allievi che anche quest’anno, per la loro prima volta, con costanza e dedizione si sono dedicati al desiderio di essere protagonisti intanto e innanzitutto per una serata speciale, con un testo appositamente creato per loro, su un palco che certamente saprà regalare emozioni al pubblico presente, ma anche agli stessi interpreti: Alessandro ZUCCO, Ambra FRANGI, Anna LORENZI, Emilia BIAGIOTTI, Evelina LIVERINI, Gilles BRETON, Liliana PASQUALI, Sara DAMMICCO, Simona BAROZZI, Stefania FANELLI, Stefano VANZETTO.

Regia Diego Marangon, tecnico audio e luci Stefano Hutter.

INFO: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com