Il pm Lorenzo Fornace ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Maurizio Anfossi, 32enne di Sanremo, che era all’epoca amministratore della società “Manik Alassio srl” che gestiva un’hamburgeria.

Anfossi è accusato di aver modificato il contratto di lavoro di una dipendente vittima di un infortunio, in modo da farle percepire dall’Inail un’indennità inferiore a quanto dovuto.

L’uomo deve rispondere di truffa in concorso con una 42enne impiegata della Confartigianato di Sanremo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.