SANREMO: MERCOLEDI 27 GIUGNO UN INCONTRO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESSO LA CONFARTIGIANATO

La Confartigianato della provincia di Imperia ha organizzato per mercoledì 27 giugno, dalle ore 18:30 alle 19:30 presso la propria sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un incontro aperto a tutte le categorie dedicato alle novità relative alla fatturazione elettronica. L’iniziativa, intitolata “La fatturazione elettronica: quali impatti organizzativi per le imprese”, prevede un collegamento in diretta streaming per informare direttamente le imprese sui nuovi adempimenti.

Nel corso della videoconferenza potranno essere inviate domande, con i relatori che forniranno in diretta le risposte. La Confartigianato di Imperia è già a disposizione per raccogliere preventivamente i quesiti (tramite l’indirizzo mail: uff.stampa@confartigianatoimperia.it) che le imprese hanno intenzione di porre.

L’incontro è stato organizzato a pochi giorni dall’entrata in vigore, per talune categorie, del nuovo obbligo di fatturazione elettronica (salvo proroga, sulla quale la Confederazione sta esercitando un forte pressing nei confronti di Governo e Parlamento). Nel corso della diretta, con un linguaggio semplice, verrà illustrato il nuovo obbligo e le possibili differenti soluzioni.