Due trentenni sono stati arrestati e messi ai domiciliari perché ritenuti colpevoli di avere derubato in casa tre anziani spacciandosi per ispettori del gas e dell’energia elettrica. I due a Genova hanno rubato contanti e i bancomat degli anziani arrivando ad accumulare 9 mila euro: 2 mila sono stati giocati alle slot. Uno dei due era già stato arrestato lo scorso anno per lo stesso reato. I due devono rispondere di furto in abitazione e uso fraudolento di carte bancomat.