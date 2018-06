Inizia questa sera alle 19 l’era Biasi e della sua Amministrazione alla guida di Vallecrosia.

Come annunciato negli scorsi giorni due consiglieri comunali eletti entreranno in Giunta e lasceranno la carica di Consigliere ai primi due non eletti della lista BIASI Cittadini in Comune. Era stato lo stesso sindaco ad annunciarlo a margine della conferenza stampa di presentazione della Giunta comunale.