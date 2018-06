Oggi, mercoledì 20 giugno, in Liguria è stata la giornata più calda dall’inizio del 2018. Ben 41 stazioni meteo Arpal hanno superato i 30 gradi. Il valore più alto si è registrato a Rapallo, mentre nell’ìmperiese il massimo sono stati i 32.9 di Dolcedo. A Imperia ci sono stati 28.9 gradi, ossia 5 gradi in più rispetto alla media di quest periodo negli anni scorsi.

