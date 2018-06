Una trentenne di Triora, I.F., è indagata per danneggiamento aggravato perché con una bomboletta spray di colore nero ha “punito” la presunta rivale in amore, scrivendole un insulto a sfondo sessuale sull’auto. La donna sospettava che il suo fidanzato la tradisse con un’altra ragazza. Ad incastrarla le telecamere di sorveglianza installate a Molini. Dai video si vede una figura femminile che traccia la scritta “t…a” con lo spray nero a caratteri cubitali su un cofano rosso, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.