ore 19,30 apertura stand gastronomici “Mediterraneacucina”: piatto tipico “stoccafisso all’onegliese” con special guest Roxana Rondan ore 21,00 3° serata di Bimbineja – spettacolo circense dedicato ai giovanissimi, proposto da Fortunello & Marbella area festa ore 21,00 storia del “Dolce di San Giovanni” nella tenda incontri ore 21,00 dibattito elettorale- area spettacoli ore 22,30 spettacolo di danza moderna proposta dalla Scuola New Movanimart ore 24,00 spaghettata di mezzanotte offerta dal Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi – animazione musicale fino a tarda notte con DJ Tex Maggiori informazioni su www.ineja.it e sui canali social.

Ineja è anche impegno nella cultura e nella conservazione dei tesori del nostro territorio. Presso la festa sarà possibile supportare, tramite firma, il censimento del FAI “I Luoghi del Cuore” tra cui è stata inserita Villa Grock. L’ obiettivo è ottenere un finanziamento per riprodurre la stupenda vetrata con i motivi dello zodiaco.

Spazio anche per i più golosi: alle 21.00 uno speciale incontro con le esperte del “dolce di San Giovanni” e la sua speciale storia, con tanto di degustazione per tutti i presenti.

Si prospetta una serata ricca di eventi speciali il sesto appuntamento del 2018 con la Festa di San Giovanni. Per gli amanti della cucina, tradizionale e allo stesso tempo innovativa, questa sera sarà presente lo chef internazionale Roxana Rondan. Di origine peruviana con una particolare storia accademica e sociale, Roxana sarà la special guest della serata: a lei il compito di affiancare i nostri cuochi alle prese con la preparazione dello stoccafisso nella Giuvanina, la super pentola del Comitato da 3,20 metri di diametro. La presenza di uno chef internazionale alla festa inaugura il primo di una serie di novità che entreranno a far parte della tradizione.

