C’è una persona sospettata per l’incendio ad un portone in via Belgrano a Imperia Oneglia. La Polizia ha arrestato a Genova il 50nne Salvatore Ventura, accusato di tentata estorsione. Oggi si svolge l’interrogatorio di convalida. L’uomo sarebbe l’autore delle minacce telefoniche rivolte allo studio professionale Muratorio. All’origine ci sarebbe lo sfratto che lo studio ha ottenuto per i gestori dell’albergo Capo Verde ad Arma di Taggia. Uno sfratto per morosità che diventerà esecutivo il 6 agosto, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.