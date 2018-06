I Candidati Sindaco per la Città di Imperia, Claudio Scajola e Luca Lanteri, hanno fatto visito alla Piscina Comunale Felice Cascione.

Accolti dal nuovo Consiglio Direttivo della Rari Nantes Imperia hanno parlato del futuro trovandosi in sintonia con le progettualità delle parti.

Nella mattinata, Claudio Scajola ha preso visione della situazione attuale della piscina così come fatto da Luca Lanteri, nel primo pomeriggio.