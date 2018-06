Il ristorante “Mirazur” di Mentone è stato inserito al terzo posto nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, graduatoria svelata a Bilbao, in Spagna. Il ristorante dello chef argentino Mauro Colagreco nel 2017 era stato inserito al quarto posto. Quest’anno il numero uno è il ristorante “Osteria Francescana” a Modena ed al secondo lo spagnolo “El Celler De Can Roca” a Gerona in Catalogna. La classifica “50 Best” viene stilata dal 2002 sulla base dei giudizi di migliaia di esperti (chef, giornalisti specializzati, proprietari di ristoranti) sotto l’egida del magazine “Restaurant”, come riporta “Nice Matin”.