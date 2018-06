Anche il consigliere Fabio Perri è intervenuto in maniera più distesa nei confronti della nuova amministrazione. Il Consigliere Silvano Croese esaminato la sconfitta elettorale dando disponibilità nel collaborare per il bene comune

In precedenza il neo sindaco aveva invitato alla distensione tra minoranza e maggioranza per il bene cittadino.