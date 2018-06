Una bellissima notizia per i cittadini ventimigliesi: a partire dalla prossima domenica, e per tutte le domeniche dell’anno, tutti i residenti avranno la possibilità di visitare i giardini Hanbury gratuitamente. “Si tratta di una splendida opportunità per scoprire e approfondire la conoscenza del nostro patrimonio e del nostro territorio – dichiara il Sindaco Enrico Ioculano – risultato di una stretta e sempre più proficua collaborazione con il Presidente dei Giardini Hanbury Luigi Minuto. Significa dare la possibilità a tutti di vivere questo luogo magnifico, aprirlo ad una frequentazione ancor più assidua”.

Domenica, per celebrare assieme questo bel dono alla cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha organizzato un intrattenimento musicale alle ore 17 nel piazzale di Palazzo Hanbury, a cura del Maestro Franco Cocco, con musica Swing e non solo.

Per l’occasione si è inoltre messa a disposizione una navetta gratuita per raggiungere i giardini. Gli orari delle corse dei bus saranno i seguenti: da largo Pertini/via Cavour: 9.30/10.30/11.30/12.30/15.30/16.30; rientro dagli Hanbury: 11/12/16/17/18/19.

Per info: Ufficio Turismo 0184/6183229