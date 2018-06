Domani, giovedì 21 giugno alle 11 nella sede del Ministero, il Presidente di Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle regioni Giovanni Toti e la Vicepresidente regionale Sonia Viale incontreranno la neoministra agli Affari Regionali Erika Stefani per fare il punto sui temi dell’autonomia delle regioni e in particolare della Liguria.

Nell’incontro di domani mattina si farà il punto sui temi dell’autonomia delle regioni e in particolare della Liguria