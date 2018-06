Oggi pomeriggio intorno alle 16 un’auto ha perso fuoco sull’auostrada A8 nei pressi del confine tra Francia e Italia. Il rogo si è sviluppato 300 metri prima dell’uscita di Mentone, nella carreggiata in direzione del confine di stato e di Ventimiglia. Stando alle prime informazioni nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto per spegnere le fiamme sono prontamente intervenuti una quindicina di pompieri del distaccamento di Mentone.

