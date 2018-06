Venerdì 22 giugno alle 20 nei locali dell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia l’associazione Progetto Missioni onlus organizza una “cena di solidarietà” per la raccolta di fondi da utilizzare per il sostegno delle famiglie disagiate della zona che l’associazione aiuta con regolarità. Sarà servita una cena accompagnata da una estrazione di premi legati al biglietto d’ingresso. “Prenotatevi al numerro 320.1892500. Sarà l’occasione di fare del bene trascorrendo una piacevole serata. Maggiori informazioni su www.progettomissioni.it oppure visitate la nostra Pagina Facebook Progetto Missioni onlus. Vi aspettiamo!” dicono i responsabili dell’Associazione.

