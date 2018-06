Singolare tentativo di furto ai danni di uno studio dentistico del centro di Sanremo.

Ignoti hanno scassinato la porta, messo a soqquadro tutto e forzato anche una cassaforte, ma non hanno trovato nulla. Così prima di andare via con un pennarello hanno scritto sul muro “Ci dispiace per il macello che abbiamo fatto, ma non abbiamo trovato nulla”.

Gli esperti della Scientifica hanno rilevato alcune impronte digitali che potrebbero essere utili per risalire ai responsabili, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.