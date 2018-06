In occasione della festa della Musica del 21 giugno, l’Ariston di Sanremo proietterà un film cult della Musica “Mamma mia!” con un cast fenomenale: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Julie Walters. Il nuovo film intitolato “Mamma Mia! Ci risiamo” sarà proiettato in tutte le sale d’Italia il 6 settembre. Il film verrà proiettato al Cinema Roof 3 alle 16.30, 19.30, 21.30 al prezzo speciale di un euro.

