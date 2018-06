Franca Murialdo, madre di Martina Rossi, ragazza imperiese morta a 21 anni, ricorda il momento drammatico in cui, una volta arrivata a Palma di Maiorca con il marito Bruno, si confrontò con i due imputati del processo di Arezzo. “Uno era imbambolato, l’altro sfuggente. Chiesi ad Albertoni perché mia figlia aveva graffi sul collo, non mi rispose. L’unica cosa che sapevano dire con Luca Vanneschi, e anche in modo arrogante, è che erano impauriti” dice la mamma di Martina. I due sono imputati per aver provocato la caduta di Martina dal balcone del sesto piano dell’hotel. Per il pm Roberto Rossi la ragazza stava tentando di sfuggire ad uno stupro.