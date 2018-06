Si costruirà una nuova scuola a Ventimiglia Alta. Lo studio di fattibilità e progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale con una determina. Sarà un edificio completamente nuovo del costo di circa 4.500.000 euro. Non verrà quindi recuperato il vecchio edificio che ospitava le scuole Cavour.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta