Il duo Nadia e Francesco ritorna sulla scena musicale, dopo il successo di pubblico ottenuto con la partecipazione in qualità di ospiti alla finale regionale de “Il Cantagiro”, organizzata in esclusiva dall’Associazione Itinerando di Francesco Lacalamita al Casinò di Sanremo, e successivamente con la presenza all’ultimo Festival di Sanremo in svariati eventi collaterali televisivi e radiofonici. “Amati” è il nome del nuovo singolo musicale che Nadia e Francesco dedicano alla Donna che non deve tradirsi mai. Sono due artisti italiani molto seguiti e apprezzati oltre confine che in questi ultimi anni stanno riscuotendo sempre più apprezzamenti fra il pubblico Sud Americano, Inglese, Olandese e Tedesco. Dopo gli ultimi successi “Lasciami l’Anima” e “Insieme Noi”, divenuti ormai una realtà musicale anche in Italia, Nadia e Francesco si ripresentano al loro pubblico con un nuovo singolo dal titolo “Amati”, scritto dal loro produttore Umberto Napolitano. Il brano descrive un mondo dove la donna sta vivendo un problema di crisi d’entità, perde la sua autostima, ma ad un certo punto si riscatta, si ama e raggiunge l’apprezzamento di se stessa per collocarsi nella giusta posizione sociale nella vita. “Amati come sai farlo tu”, “Amati non tradirti mai” parte del testo della canzone.

video ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=rbAUnAgB3Gs