Inquietante episodio Questa sera nel quartiere delle Gianchette dove parte di un abitazione è andata a fuoco a seguito del tentativo di una donna inquilina nell’abitazione di dare fuoco all’alloggio.

La vicenda assume contorni ancor più allucinanti in quanto la donna ha annunciato i propri propositi con un lungo video in diretta su Facebook dove spiegava le sue ragioni. ( si vede il momento in cui appicca le fiamme e esce dall’appartamento fuggendo)

A quanto pare per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni

In molti durante la diretta hanno commentato cercando di dissuadere la donna dal commettere il gesto.

C.M è stata poi rintracciata dalla polizia che l’ha fatta desistere da insani ulteriori propositi e portata in ospedale