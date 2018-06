L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quarta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, in collaborazione con il CivOneglia e con il Bar 11 di Monica Tondelli, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, e di annunciare il primo, importante ospite della rassegna: si tratta di L’Aura, al secolo Laura Abela, cantautrice fresca di pubblicazione del suo terzo album in studio intitolato Il Contrario dell’Amore, con cui si è guadagnata subito il primo posto in classifica su iTunes e da cui è stato estratto il singolo La meccanica del cuore, in alta rotazione radiofonica nei mesi scorsi. L’artista ha debuttato nel mondo della discografia nel 2005 con l’album Okumuki, disco ripubblicato nel marzo 2006 con l’inclusione del brano Irraggiungibile, con il quale la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani”. Successivamente ha pubblicato il secondo album, Demian (2007), e partecipato al Festival di Sanremo 2008 nella categoria “Big” con il singolo Basta!.

In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla nuova edizione del Festival, Imperia Musicale annuncia con piacere che quest anno la manifestazione si articolerà in tre giornate, dal 6 all’8 agosto: la prima, quella di lunedì 6 agosto in Piazza San Giovanni, sarà dedicata agli incontri letterario-musicali; la seconda, quella di martedì 7 agosto presso il Bar 11 di Piazza De Amicis, sarà rivolta all’ascolto delle nuove proposte artistiche che parteciperanno al neonato Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata e il cui regolamento sarà reso noto nei prossimi giorni; la terza, infine, quella di mercoledì 8 agosto in Piazza San Giovanni, proporrà il consueto grande concerto, che vedrà sul palco L’Aura ed altri artisti del panorama musicale nazionale che saranno svelati nelle prossime settimane.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

IMPERIA UNPLUGGED FESTIVAL 2018

6-7-8 agosto 2018 | Imperia Oneglia