Dal 16 al 20 luglio al campo “F. Salvo” ai Piani di Imperia, il primo “Sport Camp”. Quattro giorni di assoluto divertimento con la possibilità di praticare diversi sport tra cui: Basket, Hockey, Volley, Rugby, Tennis, Baseball e Wrestling. Tutto questo avverrà dal lunedì al venerdì, al costo di 160 euro. Nel prezzo è incluso il kit, pranzo e merenda. Per informazioni contattare Lidia al seguente numero: 339 7362599

