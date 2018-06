A Imperia 6 anni fa aveva messo in vendita su internet l’escavatore al prezzo di 54 mila euro ma, in cambio della ruspa, si è trovato in mano solo assegni scoperti. Per quest’episodio Italo Barbangelo e Fabio Fioravanti,

sono stati condannati ad un anno e 6 mesi ciascuno. I primi contatti, dopo che l’annuncio di vendita era apparso su “Subito.it”, erano avvenuti via email, poi il pagamento con assegni che però erano privi di valore, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.