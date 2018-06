Nella sua tradizione il Comitato di San Giovanni di Imperia ha da sempre coltivato una particolare attenzione per il sociale e il supporto alle associazioni e alla cultura locale. Per questo motivo il Presidente Marco Podestà ed i Soci hanno aderito e supportano il censimento del FAI “I Luoghi del Cuore” tra cui è stata inserita, per la seconda volta, Villa Grock.

La particolare dimora di Adrien Wettach, in arte Grock, costruita tra il 1927 e il 1930 partecipa al censimento FAI tramite la promozione di “Grock Mon amour” con l’obiettivo di ottenere un finanziamento messo a disposizione dal Fondo per l’Ambiente. In particolare questo servirebbe a riprodurre la stupenda vetrata con i motivi dello zodiaco.

Nelle serate della Festa di San Giovanni vi invitiamo dunque a firmare la petizione tramite l’apposito modulo, reperibile presso il point informazioni. In alternativa è possibile votare sul sito “I Luoghi del Cuore”, cercando Villa Grock e il suo parco o presso la Biblioteca Comunale di Imperia, e la CartoLibreria De Amicis in piazza Calvi sempre ad Imperia.

Perché votare un censimento a favore di Villa Grock? Ecco tre motivazioni tratte direttamente dal sito dei “Luoghi del Cuore”:

Sensibilizzazione: Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere e valorizzare i beni del nostro territorio.

Conoscenza: Per contribuire a portare i luoghi che più amiamo all’attenzione della comunità e delle istituzioni locali e, se i voti raccolti sono numerosi, anche nazionali.

Tutela e valorizzazione: Perché il censimento rappresenta un’azione efficace per innescare un processo virtuoso di tutela e valorizzazione e per prendersi cura del nostro patrimonio.