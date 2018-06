Si ricorda a tutti gli elettori di verificare che la tessera elettorale sia ancora utilizzabile e non siano esauriti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto, in caso contrario si invitano i medesimi a provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Imperia.

Si ricorda a tutti gli elettori di verificare che la tessera elettorale sia ancora utilizzabile e non siano esauriti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto