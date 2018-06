Domenica 24 giugno prenderà il via da Marina degli Aregai il 7° Raid della Riviera dei Fiori, organizzato da Autostory Imperia “I Viaggiatori del Gusto”. L’evento prosegue la tradizione che l’associazione Autostory porta avanti da oltre un decennio, ovvero unire la passione per i motori d’epoca a quella per la gastronomia e la tutela dei prodotti tipici del Ponente Ligure.

Il ritrovo delle auto sarà previsto dalle 8.30 sino alle 9.30 circa di domenica 24 Giugno, presso l’approdo turistico di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, successivamente i partecipanti con le loro auto partiranno per un piacevole tour nell’entroterra dove saranno previste varie tappe con degustazioni dei migliori prodotti della tradizione gastronomica ligure. Gli equipaggi si ritroveranno nuovamente a Marina degli Aregai per il pranzo.

Nel pomeriggio, per le 15.00 circa, è attesa una strepitosa “Gara di Pesto”, una sfida che prevede la preparazione della tipica salsa ligure con l’ausilio del classico mortaio in marmo, che vedrà coinvolti gli equipaggi delle auto e tutti i diportisti di Marina degli Aregai che vorranno prenderne parte, prenotandosi in loco. Al termine, una giuria qualificata procederà all’assaggio e decreterà il vincitore, il primo classificato si aggiudicherà un buono vacanza, valido per un viaggio per due persone. Altri premi saranno messi in palio dal Gruppo Cozzi Parodi, con un voucher d’ingresso per due persone nella nuovissima Spa dei Fiori dell’Hotel de Paris Sanremo, dall’azienda Fratelli Carli e dall’Azienda Agricola Panizzari di Imperia.

Sostenitori del 7° Raid della Riviera dei Fiori sono Marina degli Aregai che ospita l’evento. Per il successo e lo svolgimento della “Gara di Pesto” si ringraziano: l’Azienda Fratelli Carli che fornirà l’olio extravergine di oliva, l’Azienda Agricola Cà Bassa che coltiva con successo l’aglio di Vessalico, il basilico dell’Azienda Barone Bruno di Riva Ligure e per i formaggi l’Azienda Latte Alberti.