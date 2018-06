Fresco di stampa, è da qualche giorno nelle librerie cittadine un volume antologico dedicato alla produzione letteraria di uno dei professori più noti ed amati degli ultimi decenni. Si tratta del libro semplicemente intitolato “Scritti e poesie” che raccoglie articoli, saggi, conferenze e liriche del professor Pierangelo Beltramino, storico docente di lingua e letteratura latina e greca presso il Liceo Cassini di Sanremo. La raccolta di scritti esce ad un anno circa dalla dipartita dell’autore, ed è stato realizzato grazie all’attenta curatela dello storico matuziano Andrea Gandolfo, s’intesa con i figli del professore. L’edizione, in elegante veste grafica, è stampata dalla casa editrice Lo Studiolo ed esce sotto l’egida dell’Accademia della Pigna, di cui Beltramino era stato nominato Accademico dal 2009. Non a caso la prefazione dell’opera è firmata dal Rettore dell’Accademia, il professore Fulvio Cervini, docente di storia dell’arte medievale all’Università di Firenze. Completano il libro, che consta di 200 pagine, una nota introduttiva di Gandolfo e una postfazione di Luca Beltramino, laureato in archeologia e figlio del professore.

Oltre ad essere distribuito nelle librerie di Sanremo, “Scritti e poesie” è disponibile, come tutti i titoli prodotti da Lo Studiolo, nelle librerie online. Mentre chi volesse ricordare lo studioso sanremese e conoscere la genesi dell’idea di questo libro, si terrà una serata di presentazione ufficiale al Teatro del Casinò, domenica 24 alle ore 21, nell’ambito della serie “Una sera con i Martedì Letterari”: in quell’occasione, insieme ai curatori dell’edizione, interverrà l’operatrice Daniela Cassini, una rappresentanza del Rotary Club Sanremo e una delegazione di ex-allievi del Liceo “G.D. Cassini”.

Per le info, è attiva la pagina FB www.facebook.com/studioloedizionisi

Per il catalogo si può consultare il sito: www.accademiadellapigna.weebly.com/lo-studiolo