Andrea, un neonato di Ceriana, è venuto alla luce nel piazzale davanti al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo intorno all’una e mezza di notte. Nella notte tra sabato e domenica il padre ha fermato l’auto nel piazzale e, dato che si erano rotto le acque della partoriente, ha allertato medici ed infermieri che si sono precipitati con una sedia rotelle per trasportare la donna. Ma il bimbo è nato pochi minuti dopo sotto i lampioni del piazzale, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

