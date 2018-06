I Carabinieri hanno arrestato due uomini che avevano rubato la sedia a rotelle ad un anziano disabile solo per fare uno scherzo e giocarci. In manette sono finiti due ucraini di 29 e 35 anni, residenti a Vigevano. A Moneglia (Genova) il disabile, 78 anni, stava rientrando a casa con il figlio e aveva lasciato la carrozzina in strada quando sono arrivati i due e gliel’hanno rubata e lanciata da un dirupo.