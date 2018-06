Tragedia della strada questa notte intorno alle 23-23.30 un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto nella frazione Latte.

Per cause in via di accertamento il sessantenne G.F ha improvvisamente invaso la corsia opposta con la sua Vespa centrando un altro mezzo e morendo sul colpo .

L’incidente è avvenuto in zona vallone all’entrata del paese in una curva nota per la sua pericolosità soprattutto se si sorpassa, cosa per altro vietata.

La circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di rilievo dei fatti.

nella foto Google di repertorio qui sopra il luogo del tragico incidente.