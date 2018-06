Un territorio ostile, con ripide vallate e rocce che coprono la poca terra fertile, plasmato nei millenni in una grandiosa opera d’arte, pietra su pietra, dalle prime popolazioni Liguri. A Imperia giovedì 21 giugno alle ore 21, nella Tenda Incontri della Festa di San Giovanni si terrà uno spettacolare viaggio lungo le montagne e la storia della nostra terra, con le immagini del progetto Liguria Wow, l’ausilio di Google Street View e la competenza di Stefano Costa, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Durante la serata si andrà alla scoperta di castellieri, menhir, statue stele e molte altre testimonianze spesso sconosciute e di grande fascino. L’incontro è organizzato da Wepesto associazione culturale e Ponente Experience col supporto del Comitato San Giovanni.

