Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 16 giugno si è svolta la prima tappa del Vilnius Grand Resort Challenge, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 17 giugno, si è tenuta la Coppa del Presidente, una 18 buche medal per la prima categoria e la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria.

