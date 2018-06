I Carabinieri di Portofino hanno fermato una 13enne e un 14enne di etnia sinti, autori di almeno 3 furti perpetrati all’interno di appartamenti adibiti ad uso turistico affacciati sulla celebre piazzetta, per un valore di 1000 euro.

I minori sono stati colti in flagranza di reato dal proprietario. Entrambi, domiciliati presso il campo nomadi di Ventimiglia, sono stati denunciati per “rapina impropria e furto aggravato continuato in concorso” e affidati a un Centro per minori.