Mercoledì 10 ottobre allo stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà l’amichevole di calcio tra la nazionale italiana e l’Ucraina. Lo ha comunicato il Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini al sindaco Marco Bucci con una lettera in cui ricorda la grande tradizione della città di Genova, dove il calcio è “sinonimo di passione, tradizione e partecipazione”.

