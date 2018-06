“Genova e la Liguria stanno vivendo un anno di grande sport. La presenza della Nazionale di Calcio a ottobre sarà un ulteriore motivo di festa e orgoglio: la vivremo sull’onda lunga dell’emozione per lo stadio pieno in occasione della Partita del Cuore”. Lo ha detto l’assessore allo sport della Regione Liguria Ilaria Cavo commentando la decisione della Figc di assegnare a Genova l’amichevole Italia Ucraina del 10 ottobre, che sarà anche l’occasione per celebrare i 120 anni della Federazione. “A Genova ci sono le origini del calcio italiano – ha concluso – ed è giusto, pertanto, che una ricorrenza così importante cominci a essere festeggiata qui. Sarà anche l’inizio di un nuovo corso per la nostra Nazionale: speriamo che Genova porti fortuna, che possiamo ricominciare da qui a vedere gli azzurri vincenti. Sono certa che i genovesi saranno al loro fianco e riempiranno lo stadio con lo stesso entusiasmo con cui hanno seguito tutti i grandi eventi sportivi di quest’anno memorabile”.