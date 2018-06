Sabato 23 giugno a partire dalle 18, a Bordighera all’Hotel Villa Elisa (Via Romana, 70) gli autori Raffaella Fenoglio e Marco Damele incontrano il pubblico per presentare i loro ultimi libri “Indice GliceAmico” (Gribaudo) e “Cucinare la cipolla egiziana” (Edizioni Zem).

La presentazione sarà fatta in collaborazione con l’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del Ponente per le Pari Opportunità e consisterà in una performance che si snoda attorno al cibo, con narrazioni, prosa e canzoni che esaltano alcuni degli ingredienti presenti nei libri di Raffaella Fenoglio e Marco Damele

Dalle poesie di Wislawa Szymborska all’allegria del “Baxeicò” di Gian Piero Alloisio, ogni cosa riconduce al filo conduttore della gioia di accostarci alla tavola.

Voci di Pia Orsini, Laura Mingione, Noemi Angelini, Stella Castellazzi, musica di Simone Guerrucci.

Al termine della presentazione vi sarà una degustazione di alcune ricette tratte dal libro di Marco Damele

Evento a cura del Mondadori Bookstore di Bordighera

Ingresso gratuito.