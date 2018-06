Bel fine settimana di gare per il tiro con l’arco, sabato 16 ad Imperia organizzata dalla compagnia di

Arcieri Imperiesi, la gara 70-60 round e 50 Compound, 72 frecce.

Gli atleti dell’Archery Club Ventimiglia sono più volte saliti sul podio. Ecco i risultati:

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Edoardo Marcuzzo

2° Damiano Vottero

Arco Olimpico Allieve Femminile:

Ester Pettorossi si è dovuta ritirare per un incidente tecnico

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1° Alessia Gillino

Domenica 17 sempre dalla compagnia Arcieri Imperiesi si è svolta la gara 70-60 round 50

Compound, 36 freccie

Risultati:

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Lorenzo Gugole

2° Damiano Vottero

3° Edoardo Marcuzzo

e primi di squadra

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1° Alessia Gillino che ha confermato anche neglio scontri la sua bravura ottenendo l’oro

anche Lorenzo Gugule negli scontri si è classificato al secondo posto.

Gli arcieri nelle 2 giornate di gara erano accompagniati dall’istruttore Laura Lorenzi.

L’arciere Giacomo Cassini dell’Archery Club Ventimiglia era ai campionati italiani ad Ascoli-piceno al trofeo Pinocchio, dove ha ottenuto un ottimo risultato, ed era accompagnato dall’istruttore Ido Ferraldeschi.

Il prossimo week-end agonistico è in programma sabato 23 e domenica 24 giugno a Stella San Giovanni (Savona).