“Genova, scritte contro la Polizia. La Liguria sta con gli agenti in divisa. Senza se e senza ma. Soprattutto quando rischiano la vita e difendono i colleghi!”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Jefferson vive, polizia assassina” è la frase rinvenuta su un muro di via Borzoli, a Sestri Ponente. In quella strada una settimana fa Jefferson Tomalà, ecuadoriano di 20 anni, è stato ucciso con sei colpi di pistola da un agente delle volanti della polizia che ha sparato per difendere un collega al quale il giovane aveva inferto 5 coltellate.