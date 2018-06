“Gli investimenti di questa Giunta sulla sanità imperiese ammontano a oltre 26 milioni di euro, di cui oltre la metà per interventi già realizzati. Con l’impegno dell’attuale direzione aziendale, guidata dal dott Prioli che in questi due anni ha lavorato a testa bassa, siamo riusciti ad invertire la tendenza che si era consolidata con le precedenti amministrazioni di centrosinistra e che aveva visto la Asl1 depredata a favore di altri territori. Per quanto riguarda le liste d’attesa, tutte le prestazioni urgenti, brevi e differite vengono erogate entro i tempi di legge. Inoltre sono sempre attivi i servizi di recall per ricordare gli appuntamenti importanti”. Così, in una nota, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale risponde alle critiche avanzate sugli organi di stampa dal candidato sindaco per il Comune di Imperia Claudio Scajola.

“Nelle ultime due settimane – previsa l’assessore Viale – si sono verificate alcune criticità nella radiologia, nel settore risonanza, a causa di carenze di organico (che peraltro si stanno superando attraverso lo svolgimento dei concorsi) e ad un guasto importante sulla risonanza magnetica di Imperia, in via di risoluzione”. “È doveroso ricordare – prosegue – che dall’insediamento dell’attuale Direzione, in accordo con la Giunta regionale, gli investimenti sulla città di Imperia sono stati importanti: il nuovo reparto Ostetricia e Ginecologia, attivato nel novembre 2016 (4 milioni di euro); il nuovo Palasalute, attivato nell’ottobre 2017 (12,8 milioni di euro). L’attuale programmazione – aggiunge l’assessore Viale – prevede ulteriori investimenti per il periodo 2018-2020 per l’ospedale di Imperia: l’adeguamento impiantistico e la ristrutturazione del secondo, terzo, quarto e quinto piano del monoblocco A, che saranno completati entro il dicembre del 2020 (3,6 milioni di euro); i lavori di adeguamento antincendio del padiglione B, che saranno completati entro aprile 2019 (150mila euro); la ristrutturazione del secondo piano della palazzina B per la riorganizzazione attività Psichiatria, che sarò completata entro il dicembre del 2018 (120mila euro). Nel 2019 è inoltre prevista l’acquisizione di apparecchiature per 5,7 milioni di euro: è prevista la sostituzione dei due acceleratori lineari (trattamento patologie oncologiche per tutti i cittadini della Provincia di Imperia) presso l’Ospedale di Sanremo per 4,2 milioni di euro. Grazie al finanziamento regionale si liberano risorse proprie dell’Asl1 e si concretizza la possibilità di sostituzione dell’angiografo dell’ospedale di Imperia”.

Per quanto riguarda il controllo dei sindaci sull’azienda sanitaria locale, la vicepresidente Viale conclude: “Non comprendo perché e su quali basi Scajola metta in discussione l’operato degli attuali primi cittadini di tutta la provincia di Imperia che hanno sempre approvato i bilanci dell’Asl”.