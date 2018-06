Dopo due intense settimane di allenamenti, la Nazionale Francese di Pallanuoto ha salutato Imperia.

Il ct Vukanic si è detto molto soddisfatto dell’esperienza:” Abbiamo trovato degli spazi molto puliti. Gli ambienti erano l’ideale per i nostri allenamenti che abbiamo potuto svolgere con tranquillità e armonia di gruppo. Il personale poi è sempre rimasto a nostra disposizione senza mai farci mancare nulla.”

Nel soggiorno imperiese, gli atleti transalpini hanno potuto vivere Imperia: passeggiando sul lungomare, sedendosi talvolta ai bar e gustandosi freschi gelati. L’allenatore ha proseguito:” Imperia è la città ideale per i nostri allenamenti perché abbiamo mangiato molto bene e soggiornato nel pieno relax. Trovando anche un ottimo clima! ”

Quali saranno adesso gli obiettivi della Francia? “Abbiamo fissato Barcellona, dove la Nazionale Francese volerà a luglio per disputare gli Europei. Obiettivo? Fare la ‘rompiscatole’ delle grandi e diventare l’imprevedibile outsider.”

Prima di partire, la Nazionale ha posato con i giovanissimi atleti della categoria Aquagol della Rari NAntes Imperia. E così anche i giovanissimi giallorossi potranno conservare un bel ricordo della squadra transalpina.

La Rari Nantes Imperia non si ferma e, alla Cascione, batte Andrea Doria 9-8. Ormai tranquilli per la promozione già acquisita, i giallorossi hanno giocato senza la pressione della classifica mostrando comunque una buonissima prestazione che ha deciso il match d’alta classifica di Serie C.

Fin dalle prime battute, Imperia ha incanalato la partita sui propri binari: ad un bel gol diKovacevic, ha fatto seguito la rete di Somà e la doppietta di Corio. I due veterani hanno trascinato la squadra alla vittoria: Corio, come al solito, ha fatto il vuoto al centro segnando cinque reti e Somà ha scagliato dei siluri contro la porta ospite che han trovato il bersaglio grosso due volte.

Nel quarto finale ha trovato la via del gol anche Durante: segnatura di peso dato che ha riportato la gara sull’ultimo fondamentale +2.

La difesa ha retto bene l’offensiva genovese, concedendosi qualche distrazione soltanto sui tiri dalla distanza. Nel prossimo turno, i ragazzi di Pisano andranno a Torino dove li attende Aquatica.

TABELLINO

R.N.IMPERIA – ANDREA DORIA 9-8

(4-2; 1-3; 2-0; 2-3)

IMPERIA – Amoretti, Spano, Merkaj, Bracco, Giostra, Kovacevic 1, Durante 1, Corio 5, Paganoni, Somà 2, Rocchi cap., Russo, Merano. All.: Pisano

A.DORIA – Cardo, Piccinini 4, Gattorno, Marenco 2, Di Stefano, Urdì 1, Maimone, Miceni, Orsi, Greco 1, Moraci, Dall’Agata, Briganti cap. All.: LeFosse

Superiorità Numeriche Imperia 3/6; A.Doria 4/6