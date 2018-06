Dalle ore 18,00 apriranno gli stand della mostra mercato MercantIneja in calata Cuneo, mentre alle ore 18,45 siete tutti invitati a tentare la fortuna con la Pesca della Zucchetta nell’area espositiva.

Si continua con le tradizioni e la gara di pesca con canna da riva categoria “Pierini”, promossa dall’Associazione Sportiva Nautica Onegliese alle ore 09.00. Per i partecipanti il ritrovo sarà sul molo lungo di Oneglia – zona Ciapà.

Altra grande novità è stato il concerto di ieri sera nella Basilica di San Giovanni con la musica sacra di “Septem Ultima Verba” del compositore Michael John Trotta a cura del coro Troubar Clair e della giovane orchestra Note Libere di Sanremo. Al termine del concerto è stata consegna dal Presidente Marco Podestà la zucchetta di San Giovanni al direttore Cristina Orvieto ed a Michael John Trotta, ritirata dal dottor Massimo Sasso in rappresentanza.

Prosegue a pieno ritmo la 38ma edizione della Festa di San Giovanni che anche ieri sera ha popolato largo Terrizzanno con centinaia di visitatori, attratti da un programma ricco di eventi, spettacoli e la speciale gastronomia, che anche quest’anno torna a fare da protagonista. Molte le novità di questa edizione che, pur proseguendo nella tradizione del Comitato di San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, stanno portando ad alcune importanti innovazioni. Alle prese con il “piatto forte” della festa, il classico stoccafisso all’onegliese, quest’anno sono gli chef dell’Istituto alberghiero di Taggia Livio Revello e Bruno Guasco, quest’ultimo regista di tutto il settore “cucina” assieme a Massimo Roggero. Lo storico chef della manifestazione, Guido Marchese, sempre presente in cucina, ha infatti effettuato un passaggio di consegne.