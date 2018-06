Ieri pomeriggio la Squadra 9A del Distaccamento Aeroportuale di Albenga é intervenuta all’Aeroporto per un incidente che ha coinvolto un aeromobile biposto. In fase di decollo per cause ancora da accertare ha urtato con la prua del velivolo sulla pista. Gli occupanti del velivolo sono rimasti illesi usciti autonomamente dalla cabina di pilotaggio.

Sul posto immediato l’intervento della Squadra Aeroportuale dei Vigili del Fuoco 9A e in supporto la Squadra 5A del Distaccamento di Albenga.