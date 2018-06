Jacques Chrjnowska, 47enne francese di origine polacche, residente a Mentone, è stato condannato ad un anno e 10 mesi di carcere. Tra il 2015 ed il 2016 aveva più volte appiccato il fuoco nei boschi al confine tra Italia a Francia, in particolare a Ventimiglia, nella zona della Mortola. Il 47enne raggiungeva la spiaggia della Mortola su un’imbarcazione e dopo aver attraccato, raggiungeva le zone fitte di vegetazione tra i Balzi Rossi ed i giardini Hanbury, per poi dare fuoco, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.