Questa sera, al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, inizierà il tour di Mirkoeilcane, uno dei più interessanti cantautori emergenti italiani e vera e propria rivelazione di Sanremo Giovani 2018, dove si classificò secondo e vinse il Premio della Critica per il miglior testo “Mia Martini”. Il concerto, sostenuto e patrocinato dal Comune di Ventimiglia nel circuito “Festival Borgate dal Vivo”, inizierà alle 21 e sarà ad ingresso gratuito. Una scelta, quella dell’ingresso libero, per rendere accessibile a tutta la cittadinanza la serata sulla suggestiva terrazza del Forte: un vero e proprio preludio alla ricca stagione estiva ventimigliese.

