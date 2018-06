Dopo alcune ore di ricerche gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria hanno ritrovato l’uomo disperso nel comune di Testana sulle alture di Recco. L’uomo un po’ confuso, ma in buona salute è stato riaccompagnato dalla famiglia. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con Vigili del Fuoco i Carabinieri i forestali e la protezione civile.

