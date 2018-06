Alle 13.15 la squadra 8A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varazze è intervenuta a Sassello nei pressi della Segheria “Sprescin” dove una persona è caduta all’interno di una riva in una zona impervia a circa 400 metri di distanza dalla strada provinciale che porta a Sassello. Dalla Sala Operativa SO115 dei Vigili del Fuoco di Savona è stato mantenuto il contatto telefonico con il ferito fino all’arrivo dei soccorsi sul posto. Localizzata la persona, la squadra 8A ha provveduto a immobilizzare la persona insieme ai militi del 118. Sul posto immediato anche l’intervento del Nucleo Cinofili Dei Vigili del Fuoco di Savona. Il Soccorso Alpino è intervenuto sul posto in supporto.

