Ieri in tribunale a Imperia sono state emesse le sentenze relative ad un’inchiesta sul traffico di cocaina ed hashish a Sanremo e nel Ponente ligure. Con rito abbreviato sono stati inflitti 9 anni e 2 mesi a Giuseppe Rinaldi, impresario edile, 8 anni e 2 mesi al figlio Matteo e 5 anni e 8 mesi all’altro figlio, Luca. Gli arresti erano maturati nell’ambito di due diverse operazioni delle forza dell’ordine. La prima, denominata “Rebound” era scattata nel settembre 2016, la seconda, denominata “Porta a porta” nel maggio 2017, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

