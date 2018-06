Il parcheggio appena realizzato sul Lungomare Varaldo vicino al parco del Corsaro Nero subisce uno stop per l’utilizzazione per la mancanza di un requisito che viene spiegato in seguito :

che l’opera non è definitivamente completa ed utilizzabile a causa della mancata realizzazione del tappetino di usura, tuttavia onde evitare un contenzioso nei confronti dell’appaltatore, dispendioso in termine di costi e tempi, nell’interesse prioritario dell’Amministrazione di completare l’opera e poter disporre di un parcheggio moderno e capiente proprio all’inizio della pista ciclabile ed a disposizione del “Giardino del Corsaro” e dell’area sgambettamento cani di Nervia, si è preferito risolvere bonariamente il contratto e quindi l’U.T.C. procederà con l’affidamento delle opere di completamento (stesa del tappetino di usura e segnaletica orizzontale) al più presto, con procedura di affidamento diretto e confronto di due preventivi (secondo le linee guida dell’ANAC) nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016